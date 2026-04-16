Meloni messaggio a Trump | In Iran faremo la nostra parte Il presidente Usa | non c' è più lo stesso rapporto

Il rapporto tra il presidente degli Stati Uniti e la leader italiana si è deteriorato, secondo le dichiarazioni di Trump, che ha affermato di non condividere più lo stesso livello di collaborazione con l’Italia. Nel suo intervento a Fox News, Trump ha anche criticato le politiche europee, mentre Meloni ha inviato un messaggio a Trump assicurando che l’Italia farà la sua parte in Iran.

Non lascia, raddoppia. Donald Trump torna di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. «Non abbiamo più lo stesso rapporto», rilancia dai microfoni di Fox News, non pago dell'affondo contro la presidente italiana di 24 ore prima al Corriere della Sera. La premier, ormai ex amica di un tempo, «è stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l'aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto», punge il tycoon, che mette nel mirino, tanto per cambiare, anche il resto d'Europa, stavolta sbeffeggiando il Vecchio Continente per il presunto piano per riaprire lo Stretto di Hormuz senza il coinvolgimento degli States, rivelato in anteprima dal Wall Street Journal.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni, messaggio a Trump: «In Iran faremo la nostra parte». Il presidente Usa: non c'è più lo stesso rapporto EE.UU. BLOQUEA IRÁN: Nadie entra, nadie sale | China cambia de lado | Geopolítica Notizie correlate Leggi anche: Trump attacca ancora Meloni: “Ha rifiutato aiuto su Iran. Non abbiamo più lo stesso rapporto”. Tajani: “Noi franchi e sinceri” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trump: Scioccato da Meloni, mi sbagliavo su di lei; Meloni prende le distanze da Trump, lui si arrabbia, lei riceve la solidarietà da tutti; Trump contro Meloni e l'Iran 'difende' l'Italia: Perché dovremmo colpirla?; Meloni, messaggio a Trump: In Iran faremo la nostra parte. Il presidente Usa: non c'è più lo stesso rapporto. Meloni, messaggio a Trump: «In Iran faremo la nostra parte». Il presidente Usa: non c'è più lo stesso rapportoNon lascia, raddoppia. Donald Trump torna di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. «Non abbiamo più lo stesso rapporto», rilancia dai microfoni di Fox News, non ... ilgazzettino.it Meloni nel fortino dopo l’attacco di Trump: Sì, me lo aspettavo. La diplomazia per ricucireAltro che sudditanza. Contatti Tajani-Rubio, si attiva l’ambasciata. L’apprezzamento per le parole di Schlein ... repubblica.it ‘Meloni Ponzia Pilata in politica estera. Lei e l’Italia sono stati solo dei camerieri degli americani. Su Gaza abbiamo taciuto in maniera complice. Su Israele abbiamo rinnovato il patto di difesa anche quando sparavano sui nostri soldati’. @la7_ottoemezzo - facebook.com facebook Nuovo affondo del presidente Usa su Meloni: «È stata negativa» Le parole in un’intervista a Fox: «Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto» x.com