Maxi controlli alla stazione di Carnate | identificate 172 persone

Mercoledì 15 aprile, alla stazione di Carnate e nelle vie adiacenti, sono stati effettuati controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine. Durante l’operazione sono state identificate complessivamente 172 persone. Le verifiche hanno coinvolto anche le aree circostanti alla stazione, senza segnalare incidenti o eventi particolari. L’intervento si è concluso senza ulteriori sviluppi da comunicare.

Maxi controlli alla stazione di Carnate e nelle vie limitrofe. Durante il servizio straordinario, che si è svolto nel corso della giornata di mercoledì 15 aprile, sono state identificate 172 persone.In strada personale della questura e della Locale A svolgere l’attività straordinaria di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Controlli della polizia nelle stazioni di Monza e Carnate: identificate 200 personeMonza, 14 marzo 2026 – Ancora controlli nelle stazioni ferroviarie, quasi 200 persone identificate fra Monza e Carnate. Maxi controlli a Carnate, fermate 102 persone: 3 multe per stupefacentiNuova tornata di controlli per la polizia di stato in Brianza, stavolta sul territorio di Carnate. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti; Due settimane di controlli straordinari dei carabinieri in Brianza: arresti, denunce, auto sequestrate e patenti ritirate; Maxi operazione in Brianza, identificate 123 persone: raffica di multe e denunce. Altri controlli straordinari della polizia a Carnate: 172 persone identificateNuovo controlli straordinari a Carnate da parte della Polizia di Stato insieme alla Polizia ferroviaria e alla Polizia locale ... ilcittadinomb.it Controlli straordinari alla stazione: 102 persone identificate e droga sequestrataIl bilancio dei controlli ha portato all’elevazione di tre sanzioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990. Contestualmente è stato ... mbnews.it MATCH DAY - COPPA LOMBARDIA Polisportiva Besanese Mercoledì 15 aprile 21:15 Via Italia - Carnate In bocca al lupo ragazze! #AlphaVolley #pallavolocarnate #volleycarnate #serieC #fipavlombardia - facebook.com facebook