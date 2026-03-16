Hamilton e Verstappen dicono l'opposto sulla nuova F1 di cui non abbiamo ancora capito niente

Hamilton e Verstappen hanno opinioni contrastanti sulla nuova Formula 1, di cui ancora non si conoscono tutti i dettagli. Mentre uno sostiene che apporterà miglioramenti, l’altro esprime riserve. La discussione tra i due piloti si concentra sulle possibili implicazioni della modifica, senza che siano stati forniti chiarimenti ufficiali. La questione rimane aperta e al centro di attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Il dibattito sulla nuova F1 è aperto. C'è chi approva e chi la detesta. Hamilton e Verstappen sono su fronti opposti. La sensazione è che bisognerà aspettare per capire se le nuove regole del 2026 siano davvero così esaltanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutti gli aggiornamenti su Hamilton e Verstappen dicono l 8217...

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