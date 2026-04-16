Maurizio Biancani presenta L’alchimista del suono alla libreria Birdland
Venerdì 17 aprile alle 18:00, presso la libreria Birdland di Milano, si terrà la presentazione del libro “L’alchimista del suono” scritto da Maurizio Biancani. L’evento prevede un intervento dell’autore e un momento di confronto con il pubblico. La libreria si trova in una zona centrale della città, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.
Venerdì 17 aprile alle ore 18:00, Maurizio Biancani presenterà a Milano il libro “L’Alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer” edito da Fernandel presso la Libreria Birdland (Via Vettabbia 9). Dialogheranno con l’autore Dario Giovannini (Carosello Records) e Luca De Gennaro (Radio.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Radio 24. . Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Ennio Moricone, Lucio Dalla e altri grandi musicisti hanno un qualcosa in comune: aver lavorato con Maurizio Biancani. Il fonico e produttore, fondatore della Fonoprint a Bologna, sarà ospite ai microfoni di Manuel A - facebook.com facebook