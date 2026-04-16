Mattinata in Musica | gli studenti della Falcomatà Archi in concerto per i piccoli pazienti del Gom

Gli studenti dell’istituto comprensivo Falcomatà-Archi hanno partecipato a un concerto nel reparto di oncoematologia pediatrica del Gom di Reggio Calabria. La mattinata ha visto musica e momenti di vicinanza condivisi con i piccoli pazienti, portando note e emozioni tra le corsie dell’ospedale. L’evento ha coinvolto i presenti, creando un’occasione di svago e supporto per i bambini e le loro famiglie.

Non solo cure e terapie, ma anche note, emozioni e gesti di vicinanza: è questo lo spirito che ha animato la mattinata speciale vissuta nel reparto di oncoematologia pediatrica del Gom di Reggio Calabria, dove gli studenti dell’istituto comprensivo Falcomatà-Archi hanno trasformato gli spazi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Giraffe porta flebo colorate per i piccoli pazienti del Gom, un dono che porta sorriso in pediatriaUn’iniziativa solidale per rendere più serena la degenza dei bambini che assume un significato speciale con l’avvicinarsi della Pasqua Un reparto... Aggressione al Gom, Falcomatà: "Chi cura non può diventare bersaglio delle inefficienze del sistema"Solidarietà del consigliere regionale dem al dottor Galletta dopo l’episodio di violenza: "Serve più sicurezza negli ospedali e un rafforzamento...