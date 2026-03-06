Aggressione al Gom Falcomatà | Chi cura non può diventare bersaglio delle inefficienze del sistema

Un episodio di aggressione si è verificato all’interno del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, coinvolgendo un membro del personale sanitario. La vicenda ha portato alla ribalta le questioni di sicurezza all’interno della struttura, con il sindaco che ha commentato la situazione affermando che chi si prende cura dei pazienti non dovrebbe essere vittima delle inefficienze del sistema.

Solidarietà del consigliere regionale dem al dottor Galletta dopo l'episodio di violenza: "Serve più sicurezza negli ospedali e un rafforzamento della sanità territoriale" Un episodio di violenza all'interno del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza per il personale sanitario. Il consigliere regionale del partito democratico ed ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha espresso solidarietà al medico aggredito, il dottor Matteo Galletta, vittima di un attacco mentre cercava di difendere un proprio collaboratore durante un disguido amministrativo. In una nota, Falcomatà ha definito l'accaduto "un episodio inaccettabile sottolineando come l'aggressione a un medico rappresenti un segnale preoccupante di un clima di crescente esasperazione. GOM, aggressione al dottor Galletta: solidarietà e condanna da parte dell'Ordine professionaleL'Ordine ribadisce che tali episodi rappresentano un grave attacco non solo alla persona, ma anche alla dignità e alla sicurezza dell'intera comunità professionale ... Reggio Calabria, aggressione al GOM: medico ferito durante un disguido con un pazienteL'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria esprime la propria ferma condanna per l'episodio di aggressione verificatosi ieri mattina ai danni del dottor Matte ...