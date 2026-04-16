Mattarella invitato a Viterbo per gli 80 anni del consiglio comunale poi la telefonata a sorpresa dal Quirinale
Viterbo si appresta a celebrare un momento importante con un consiglio comunale aperto il 24 aprile alle 16 nella sala d'Ercole, dedicato agli 80 anni del consiglio comunale. All'evento, previsto in un contesto pubblico, è stato invitato il presidente della Repubblica. Poco dopo, il Quirinale ha chiamato il sindaco per un colloquio telefonico a sorpresa.
Viterbo si prepara a vivere una giornata di profondo valore civico. Il 24 aprile, alle 16, la sala d'Ercole apre le sue porte per un consiglio comunale aperto, convocato per celebrare un anniversario che affonda le radici nella storia del paese. Sono passati esattamente 80 anni dalla prima seduta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Viterbo, 80 anni di democrazia: il segnale speciale dal QuirinaleIl 24 aprile prossimo, alle ore 16, la Sala d’Ercole di Viterbo ospiterà una seduta speciale del consiglio comunale per celebrare l’ottantesimo...
Approfondimenti e contenuti
Argomenti più discussi: Mattarella invitato a Viterbo per gli 80 anni del consiglio comunale, poi la telefonata a sorpresa dal Quirinale; Messaggio del presidente Sergio Mattarella per gli 80 anni del consiglio comunale di Viterbo; Gli auguri di Mattarella per l’80 anniversario del consiglio comunale di Viterbo; Gli auguri di Sergio Mattarella per l’80esimo anniversario del consiglio comunale di Viterbo.
Gli auguri di Mattarella per l’80 anniversario del consiglio comunale di ViterboIl 24 aprile la città di Viterbo celebra l’80esimo anniversario dell’insediamento del primo consiglio comunale. Alla seduta aperta e straordinaria per onorare la ricorrenza, la sindaca Chiara Frontini ... civonline.it
Mattarella invitato a Viterbo per gli 80 anni del consiglio comunale, poi la telefonata a sorpresa dal Quirinale https://www.viterbotoday.it/~go/i/26161443121630 - facebook.com facebook