Marchisio senza filtri sull’attuale rosa | Non voglio mancare di rispetto ma a questa Juventus manca… Che stoccata!

L’ex calciatore ha espresso un giudizio diretto sull’attuale rosa della squadra, sottolineando che ci sono delle mancanze evidenti. Senza usare tatto, ha affermato che alla Juventus manca qualcosa, senza specificare cosa. La sua analisi si concentra sulle carenze dell’organico e sulla necessità di avere giocatori di maggiore spessore. Le sue parole sono state pubblicate in un’intervista in cui ha analizzato la situazione attuale del team.

di Luca Fioretti Marchisio senza filtri: l’ex calciatore analizza le mancanze dell’organico ed evidenzia la necessità di avere elementi di spessore in rosa. Le dichiarazioni rilasciate durante il format di DAZN Giorgia’s Secret hanno fatto rumore. Claudio Marchisio ha deciso di esprimere il suo pensiero in maniera estremamente diretta riguardo l’attuale momento vissuto dalla Juventus. Il protagonista ha analizzato con assoluta freddezza le dinamiche della rosa: le parole rappresentano una stoccata davvero decisa verso la costruzione dell’organico che scende in campo, una presa di posizione fortemente netta che evidenzia lacune assolutamente evidenti e solleva riflessioni molto profonde sulle future ambizioni del club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marchisio senza filtri sull’attuale rosa: «Non voglio mancare di rispetto ma a questa Juventus manca…». Che stoccata! Notizie correlate Leggi anche: Coppola svela: «Italia? Non voglio gufarla, ma la qualità del gruppo c’è. Sull’interesse del Milan e della Juventus posso dire questa cosa» Zendaya, Robert Pattinson e un segreto inconfessabile. "The Drama" è brillante, ma gli manca una stoccataIl regista norvegese Kristoffer Borgli dirige i due divi in una commedia acida e corrosiva, senza tuttavia affondare il colpo fino in fondo.