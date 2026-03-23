Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique? Falcone svela: «Il mio sogno della vita è giocare per la Roma, ma me lo devo meritare col Lecce. Nazionale? Mai contattato da nessuno» Como da sogno verso la Champions League: dal nodo stadio alle regole del Fair Play Finanziario. Cosa sta succedendo davvero Infortunati Lazio: quando tornano Zaccagni, Basic, Gila e Cataldi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Coppola svela: «Italia? Non voglio gufarla, ma la qualità del gruppo c’è. Sull’interesse del Milan e della Juventus posso dire questa cosa»

Articoli correlati

Calciomercato Cagliari, Giulini svela: «Palestra farà parlare di sé per i prossimi 10/15 anni. Sul futuro di Caprile posso dire questa cosa»Calciomercato Juventus: sirene per Cambiaso, un top club europeo ha messo nel mirino l’esterno bianconero! Cosa succederà in estate Orsolini Bologna,...

Condò stregato dalla nuova coppia offensiva della Juve: «Yildiz ha trovato in Boga un bel complice. Sul gol voglio dire questa cosa»di Redazione JuventusNews24Condò, opinionista di Sky, ha commentato così la vittoria della Juve contro l’Udinese nel segno di Boga e di Yildiz Il...