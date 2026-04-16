Recenti studi suggeriscono che il consumo di kimchi potrebbe favorire l'eliminazione delle nanoplastiche presenti nel corpo. Queste particelle microscopiche, che si trovano in cibo e acqua, raggiungono l'organismo e si accumulano in organi come i reni. La ricerca analizza come alcuni alimenti fermentati possano influire sul processo di smaltimento di queste sostanze, evidenziando un possibile ruolo del kimchi nel favorire la loro eliminazione.

Il kimchi è una di quelle preparazioni che l'Occidente ha scoperto tardi e che, una volta scoperta, non smette di sorprendere. A base di cavolo fermentato con aglio, zenzero e peperoncino, è un pilastro della cucina coreana. E in Italia è arrivato insieme all'ondata di serie tv, musica e cinema di Seul e dintorni che ha travolto l'ultimo decennio, e da un po' si comincia a vedere anche nei supermercati. Merito dei suoi benefici sulla salute: nel tempo, il kimchi ha guadagnato attenzione scientifica per le proprietà probiotiche, tra le quali, ci sarebbe anche la capacità di aiutare l'organismo a espellere le nanoplastiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mangiare kimchi potrebbe aiutare l'organismo a eliminare le nanoplastiche

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