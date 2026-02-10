Google foto potrebbe eliminare le immagini importanti | cosa fare per non perderle

Google Foto potrebbe eliminare le immagini più importanti senza avvisare gli utenti. La nuova gestione dei duplicati non è chiara e, se si cancellano gli originali, si rischia di perdere anche le copie presenti sul telefono. Molti utenti si sono accorti che alcuni ricordi sono scomparsi senza motivo evidente. Ora si consiglia di fare backup manuali e controllare bene le impostazioni prima di eliminare qualsiasi foto.

Un comunicazione poco chiara nel sistema di gestione dei duplicati di Google Foto mette a rischio i ricordi degli utenti Android: cancellando gli originali si rischia di perdere anche le copie locali.

