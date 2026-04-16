Manca un bimbo una classe a rischio all' asilo Gabelli al Lido

Una sezione della scuola dell'infanzia Gabelli al Lido di Venezia potrebbe chiudere, secondo quanto riferito dal Partito Democratico locale. La notizia riguarda l’assenza di un bambino, che ha portato a una possibile sospensione delle attività in quella classe. La scuola comprende bambini tra i 3 e i 6 anni, e la situazione ha suscitato preoccupazioni tra genitori e insegnanti. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.