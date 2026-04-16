Manca un bimbo una classe a rischio all' asilo Gabelli al Lido
Una sezione della scuola dell'infanzia Gabelli al Lido di Venezia potrebbe chiudere, secondo quanto riferito dal Partito Democratico locale. La notizia riguarda l’assenza di un bambino, che ha portato a una possibile sospensione delle attività in quella classe. La scuola comprende bambini tra i 3 e i 6 anni, e la situazione ha suscitato preoccupazioni tra genitori e insegnanti. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.
Una sezione della scuola dell'infanzia Gabelli al Lido di Venezia (3-6 anni) è a rischio chiusura, denuncia il Partito Democratico di Venezia. Il motivo è l'iscrizione di 29 bambini di quell'età, e non 30, il minimo richiesto dalla legge per aprire due classi al posto di una. La soluzione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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