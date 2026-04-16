L’estrazione del Lotto di giovedì 16 aprile 2026 si è svolta con la ruota di Napoli protagonista, presentando una combinazione di numeri insoliti e doppie decine. I numeri estratti hanno coinvolto sia i giocatori locali che quelli di altre regioni, generando attenzione e discussione tra gli appassionati. La giornata ha visto interessi concentrati sui risultati della ruota napoletana, che ha svelato combinazioni particolari rispetto alle estrazioni precedenti.

L’estrazione del Lotto prevista per la giornata di giovedì 16 aprile 2026 ha protagonista la ruota di Napoli, con una combinazione di numeri che ha interessato i giocatori della città partenopea e di tutto il territorio nazionale. I valori estratti su questa specifica ruota sono stati il 4, il 71, il 12, il 77 e il 76. La composizione numerica dell’estrazione partenopea. I dati emersi dal sorteggio odierno indicano una sequenza particolare, dove le cifre 4, 12, 71, 76 e 77 hanno costituito il cuore della giocata sulla ruota napoletana. Questa serie di numeri, che vede la presenza di due doppie decine (71 e 77) e di numeri bassi come il 4 e il 12, rappresenta l’esito ufficiale comunicato per tutte le ruote coinvolte nella sessione di giovedì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotto Napoli: numeri insoliti e doppie decine nel sorteggio odierno

Estrazioni del lotto 2026 - gioca subito questi numeri vincenti! ambo e terno vincenti su Napoli

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