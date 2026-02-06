Estrazioni del Lotto | ruote di Napoli e Bari numeri del giorno 5 febbraio 2026

Questa sera, alle 19:57, si sono concluse le estrazioni del Lotto con i numeri vincenti di Napoli e Bari. Le due ruote hanno attirato l’attenzione dei giocatori, che aspettavano con ansia i numeri estratti. I risultati sono ora noti e stanno già facendo discutere tra chi sperava di portare a casa una vincita.

**Lotto, estrazioni del 5 febbraio 2026: Napoli e Bari sono le ruote con i numeri vincenti** Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 19:57, la ruota di Napoli è stata protagonista delle estrazioni del lotto. Le cifre estratte hanno dato vita a numeri che, seppure non vincenti, hanno attirato l’attenzione dei giocatori e dei curiosi. Le estrazioni si sono svolte nel contesto di un tempo che vedeva nubi sparse e schiarimenti, con previsioni di sole per la giornata, e un’umidità bassa, che in certe zone della Campania e della regione Lazio era stata un fattore di attenzione per i residenti. Nel dettaglio, la ruota di Napoli ha visto l’estrazione dei seguenti numeri: **29 – 60 – 61 – 2 – 9**.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina sono stati estratti i numeri del Lotto sulla ruota di Napoli.

