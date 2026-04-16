Lo Zenith GFJ è già un classico e torna con due nuove lussuose versioni

Lo Zenith G.F.J. si riconferma come un orologio di grande rilievo, arrivando a celebrare la sua storia con due nuove versioni dal design raffinato. L’azienda ha deciso di arricchire la propria linea con queste edizioni, mantenendo intatte le caratteristiche di alta qualità che da sempre contraddistinguono il marchio. La presenza di varianti di lusso sottolinea l’attenzione ai dettagli e alla tradizione che accompagnano il modello ormai considerato un vero e proprio classico.

Zenith ha compiuto un'impresa straordinaria. Di solito ci vogliono decenni perché un orologio venga considerato un vero classico. I grandi modelli hanno quasi sempre grandi storie particolari alle spalle: un attore amatissimo che lo indossa da anni, una svolta tecnica epocale, avventurieri che li portano sulla vetta dell’Everest o persino sulla Luna. Anche quando i colossi dell’orologeria svizzera lanciano modelli completamente nuovi, servono in genere un paio di cicli di presentazioni prima che riescano davvero a imporsi. Ma quando Zenith ha presentato il suo G.F.J. lo scorso aprile, è successo qualcosa di diverso: tutti sembravano guardarlo e dire, senza esitazione, «Sì, è un orologio pazzesco».🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lo Zenith G.F.J. è già un classico e torna con due nuove lussuose versioni

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