Una vicenda di stupro di gruppo su una minorenne, avvenuta alcuni anni fa, è stata al centro di polemiche e polemiche politiche. Secondo quanto riportato, l’incidente sarebbe stato insabbiato con il coinvolgimento di esponenti di una parte politica di sinistra, che avrebbero preferito non rendere pubblici i fatti a causa delle origini dei giovani coinvolti. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni riguardo alla gestione di casi delicati e alle implicazioni legate alle origini etniche dei responsabili.

Uno stupro di gruppo subito da una minorenne e insabbiato col beneplacito dell'estrema sinistra, perché commesso da giovani di origine araba. Succede nella Berlino che si vuole capitale globale del multiculturalismo, dove la favola del "benvenuti rifugiati" causa cortocircuiti tali da sfociare nell'orrore. La scena della violenza è uno dei quartieri a più alto tasso di immigrazione: Neukölln, dove convivono turchi, curdi e arabi. In un centro giovanile su Wutzkyallee, a gennaio scorso, una 16enne turco-curda è stata portata sul retro della struttura da un branco di otto giovani arabi di 15-19 anni, gettata su un divano, stuprata. Le violenze, come da tragico copione, venivano filmate dagli autori, che hanno ricattato la minorenne minacciandola di trasmettere i video alla famiglia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo stupro insabbiato e la bufera a sinistra. "Zitti sugli arabi"

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