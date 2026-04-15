Zitti e Boni | Figuraccia ungherese per la sinistra

La sinistra italiana ed europea sta vivendo una delusione dopo le ultime elezioni in Ungheria, dove il Parlamento è stato eletto con il 97% di rappresentanti di destra. Le forze progressiste hanno subito una sconfitta netta e sono state praticamente eliminate dalle urne, lasciando spazio a una maggioranza di destra. La situazione ha suscitato reazioni di sorpresa e sconcerto tra gli esponenti della sinistra.

La sinistra italiana ed europea festeggiano un Parlamento ungherese composto al 97% da esponenti di destra, dove l’area progressista è stata cancellata dalle urne. Com’è possibile? C’è una verità più profonda che svela la natura della politica odierna: i progressisti hanno abbandonato ogni connotato laburista per trasformarsi nel custode dell’apparato europeista. A guardarla, sembrava vera. Ma è stato proprio questo il problema. Perché invece quella radiografia era falsa, generata dall'intelligenza artificiale. Eppure ci sono cascati tutti. Perché se un referto medico così importante può apparire autentica anche agli occhi di un medico esperto, allora il rischio non riguarda più soltanto la diagnosi.🔗 Leggi su Laverita.info

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