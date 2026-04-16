Uno scrub corpo a base di sale di mar morto viene utilizzato per eliminare le cellule morte e allo stesso tempo fornire nutrimento e idratazione alla pelle. Dopo l'applicazione, la pelle risulta liscia e morbida. Questo prodotto combina le proprietà esfolianti del sale con gli effetti benefici di ingredienti idratanti, offrendo un trattamento che mira a rigenerare la superficie cutanea. È disponibile in diverse formulazioni specifiche per il benessere della pelle.

Un prodotto semplice, essenziale, che in un passaggio riesce a fare davvero la differenza. Grazie a piccoli granuli e a una formula infusa di ingredienti nutrienti e idratanti, lascia i tessuti morbidi, rinnovati e luminosi, pronti per essere mostrati. Uno dei migliori da avere? Il PraNaturals Dead Sea Salt Body Scrub, un must per una pelle più compatta e luminosa durante la bella stagione. Dead Sea Salt Body Scrub di PraNaturals, l'esfoliante corpo multifunzione Composto da sali del Mar Morto ricchi di magnesio, calcio e potassio, ed oli vegetali, Dead Sea Salt Body Scrub agisce per rimuovere le cellule morte e al contempo idratare la pelle.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo scrub corpo a base di sale di mar morto che funziona da detergente

Notizie correlate

Come preparare la pelle del corpo alla primavera? Con lo scrub. 12 formulazioni da provare che sono già nel carrello di tutteAmmettiamolo: durante l’inverno tutte abbiamo la tendenza a mettere in secondo piano la cura della pelle del corpo.

Il detergente che riequilibra e illumina la pelle è l’alleato beauty da provare oraUna triplice azione di benessere alla pelle con un unico prodotto? Si, è possibile, e quando lo si può fare approfittando di uno sconto...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Come e quando esfoliare la pelle con lo scrub corpo; Lo scrub corpo che agisce come un detergente e, mentre la rigenera, lascia la pelle idratata e morbida; Pelle liscia, rinnovata e glow in un colpo solo: l’esfoliante stick è la svolta per chi non ha mai tempo; Perché avere unghie curate ci fa sentire subito meglio.

DISCOVER THE EXHIBITION Vanity Fair Archivio Italia presenta INSIEMERimuove le cellule morte mentre infonde nutrimento e idratazione, lasciando la superficie liscia come la seta. Il PraNaturals Dead Sea Salt Body Scrub è indispensabile per iniziare la stagione calda n ... vanityfair.it

Biopoint, lo scrub corpo pure detox è la chiave per una pelle al top in ogni momentoLe festività natalizie sono un momento magico ma anche di eccessi. Cibo, trucco, poche ore di sonno, tutti fattori che si abbattono sul nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. Dopo tutto chi ci pensa ... alfemminile.com

Bc Innovaty - Centro estetico e Parrucchiere. . La tua pelle è pronta per la primavera È il momento perfetto per uno scrub corpo! Elimina le cellule morte, riattiva la circolazione e rende la pelle subito più luminosa e levigata. Il risultato Una pelle più lisc - facebook.com facebook