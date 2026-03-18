Con l’arrivo della primavera, molte persone cercano modi per preparare la pelle del corpo al cambio di stagione. Uno dei rimedi più diffusi è lo scrub, che aiuta a rimuovere le cellule morte e a rendere la pelle più liscia. Sul mercato sono disponibili dodici formulazioni diverse, già apprezzate e acquistate da molte. Durante l’inverno, però, spesso si tende a trascurare questa parte della cura personale.

Ammettiamolo: durante l’inverno tutte abbiamo la tendenza a mettere in secondo piano la cura della pelle del corpo. Ma cosa accade quando in primavera i capi di alleggeriscono e la prospettiva di scoprire gambe, braccia e décolleté torna improvvisamente concreta? Esattamente in quel momento ci accorgiamo dei segni lasciati dall’inverno: pelle ruvida e spenta, poco idratata. La buona notizia è che basta un gesto semplice e piacevolissimo per invertire la rotta: lo scrub! L’ esfoliazione del corpo infatti è una routine di bellezza importantissima per preparare la pelle alla primavera. Questo prodotto permette di rimuovere le cellule morte che rendono la pelle opaca, stimola la circolazione e prepara la cute ad assorbire al meglio le creme idratanti e i sieri che applicheremo dopo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come preparare la pelle del corpo alla primavera? Con lo scrub. 12 formulazioni da provare che sono già nel carrello di tutte

Articoli correlati

Anche la pelle più sensibile non deve rinunciare allo scrub per rinnovarsi e illuminarsi. 7 prodotti da provareAnche la pelle più sensibile a bisogno di esfoliazione e rinunciarci sarebbe un errore.

Lo scrub corpo che esfolia e drena è il vostro must per affrontare le prime settimane d’invernoLe feste sono in pieno svolgimento e tra brindisi e cene a cui partecipare, il nostro corpo ha più che mai bisogno di essere protetto e curato...

ECCO COME SI USA DAVVERO LA NIVEA! #nivea #skincare #crema #vintage #supermercato #lowcost

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Come preparare la pelle del corpo alla...

Temi più discussi: Come preparare la pelle alla primavera? Parole d’ordine: peeling e idratazione; Scrub corpo Collistar: 1 formula e 5 benefici per preparare la pelle alla primavera; Olsen Tuck: l’acconciatura messy-chic delle metropolitan muses nel 2026; Guida ai 10 prodotti migliori per rendere la pelle del corpo liscia e idratata.

Beauty routine di primavera: ecco come preparare la pelle alla bella stagioneLa primavera è alle porta e anche la nostra pelle si vuole far trovare ... msn.com

Come preparare la pelle alla primavera? Parole d’ordine: peeling e idratazioneLa primavera sta arrivando e la pelle cambia: per cancellare il grigiore dell'inverno, ecco come procedere, dall'esfoliazione all'idratazione ... iodonna.it

Rivedi su #Play2000 la ricetta per preparare il tortino di cavolo nero! Con Beatrice Fazi a "Quel che bolle in pentola", il programma di #cucina di #TV2000 https://play2000.it/detail/331episode_id=13421&season_id=385 #ricette #cucina #food #italianfood - facebook.com facebook

"La formazione è una sfida chiave per l’UE, che dovrà preparare nuove competenze con Stati e regioni per usare al meglio gli strumenti digitali" @FranceTorse a “Digitale e Intelligenza Artificiale: una priorità strategica per Italia ed Europa” su innovazione digit x.com