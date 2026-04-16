Recentemente si è intensificato uno scontro tra l'amministrazione di un ex presidente e il Vaticano, con il tema della “guerra giusta” al centro del dibattito. La dottrina cattolica sulla legittimità dei conflitti armati viene citata come riferimento in alcune decisioni politiche e comunicazioni ufficiali. Questa disputa coinvolge questioni di morale e diritto internazionale, portando alla ribalta differenze di vedute tra le autorità civili e religiose.

Uno degli argomenti dello scontro tra l’amministrazione statunitense di Donald Trump e papa Leone XIV riguarda la teologia. Nelle ultime settimane Leone XIV ha più volte criticato l’attacco degli Stati Uniti in Iran, e Trump ha risposto con argomenti a volte improbabili: tra le altre cose ha detto che Leone è «poco incisivo sul crimine», e non è chiaro perché il papa dovrebbe occuparsi di ordine pubblico. Una delle dispute più rilevanti però è stata iniziata dal vicepresidente JD Vance, che martedì ha detto che il papa deve prestare «attenzione quando parla di questioni teologiche» e poi ha aggiunto che nel cattolicesimo «c’è una tradizione lunga più di mille anni sulla teoria della guerra giusta».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Lo scontro tra Trump e il papa è anche sulla “guerra giusta”

Multi SubDoomed to Starve in a Cell, He Activates the System and Changes Fate.

Notizie correlate

USA-Iran: stallo diplomatico e lo scontro tra Trump e il PapaIl martedì sera di Rete 4 si prepara a una maratona di approfondimenti internazionali e tensioni diplomatiche, con Bianca Berlinguer che guida il...

Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV scuote gli equilibri globaliIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lo scontro tra Trump e il Papa - Appunti; Trump contro il Papa, lo scontro che rompe un secolo di diplomazia; Trump, scontro con il Vaticano; Trump contro Leone XIV. Faggioli: Il cattolicesimo americano è il vero condensatore della crisi.

Lo scontro tra Trump e il papa è anche sulla guerra giustaUno degli argomenti dello scontro tra l’amministrazione statunitense di Donald Trump e papa Leone XIV riguarda la teologia. Nelle ultime settimane Leone XIV ha più volte criticato l’attacco degli Stat ... ilpost.it

Made in Italy, tra dazi e lo scontro Trump-Meloni: il futuro dell'export negli UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Made in Italy, tra dazi e lo scontro Trump-Meloni: il futuro dell'export negli Usa ... tg24.sky.it

Intanto il presidente Usa Donald Trump ha regalato sui social un'altra perla di kitsch integralista: condivide un'immagine di un altro profilo che lo ritrae abbracciato a Gesù per fare un dispetto «ai pazzi della sinistra radicale». Dismessi i panni di Gesù del prece - facebook.com facebook

Il bullo Trump dopo aver definito Cuba un,Paese in difficoltà, ipotizza una possibile “sosta” sull’isola Ferma la risposta del presidente cubano Dìaz-Canel: “Siamo pronti a difenderci” (Ricordiamo che il,popolo di Cuba lo ha già fatto brillantemente in passato qu x.com