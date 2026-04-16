Livio Belella morto l' imprenditore di Graffignano

È deceduto Livio Belella, imprenditore di Graffignano. Era il fondatore dell'azienda Tecnoimpianti e il primo presidente dell'Unione Cna Installazione e Impianti, istituita nel 2005 a Viterbo.

È morto Livio Belella, imprenditore di Graffignano. Aveva fondato l'azienda Tecnoimpianti ed era stato il primo presidente dell'Unione Cna Installazione e impianti, costituita a Viterbo nel 2005. Aveva inoltre ricoperto il ruolo di presidente del Caivit, il Consorzio artigiano installatori.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Morto l'imprenditore Livio Belella, fondatore della TecnoimpiantiÈ morto l’imprenditore Livio Belella. Aveva fondato l’azienda Tecnoimpianti di Graffignano ed era stato il primo presidente dell’ Unione Cna Installazione e impianti, costituita a Viterbo nel 2005. civonline.it

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