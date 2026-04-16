LIVE Sonego-Rublev 2-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | scambio di break tra 2° e 3° gioco

Al torneo ATP di Barcellona, il match tra Sonego e Rublev prosegue con il punteggio di 2-1 in favore dell’italiano. Dopo aver subito un break, Rublev ha risposto con un controbreak nel terzo gioco, portando il punteggio in equilibrio. La partita è ancora aperta e viene seguita in diretta con aggiornamenti sui punti e sugli scambi più significativi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Risposta profonda e comando delle operazioni con il dritto: e allora c’è il contro break del russo. 40-A Sul nastro il dritto di Sonego. 40-40 Con il cross di dritto il russo. A-40 Prima vincente. 40-40 Passa di rovescio Rublev. 40-30 Largo il dritto di Sonego. 40-15 Affossa il dritto difensivo Rublev. 30-15 Fulminante lungoriga di dritto!! 15-15 Prima vincente. 0-15 Lungo il back di rovescio. 2-0 Palla corta a segno, così come il primo break del match: Sonego! 15-40 Largo il chop difensivo di Sonego. 0-40 Fuori tutta col dritto Sonego! Tre chance! 0-30 Volèe orribile di Rublev! 0-15 Doppio fallo. 1-0 A trenta Sonego! 40-30 Noooon risponde sulla seconda e di rovescio Rublev!! 30-30 Non risponde sulla seconda il russo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 2-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: scambio di break tra 2° e 3° gioco Notizie correlate LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 13:25 Rublev non vince due partite di seguito da Dubai, quando si arrese in semifinale... LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:25 Rublev non vince due partite di seguito da Dubai, quando si arrese in semifinale ad un Griekspoor... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sonego-Rublev oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30; Live Lorenzo Sonego - Andrey Rublev - Barcellona Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 16/04/2026; Sonego-Rublev: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno e ottavi di finale che ... oasport.it Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA Sono cinque i precedenti giocati in carriera da Lorenzo Sonego e Andrey Rublev sul circuito ATP e il ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream - facebook.com facebook Dopo il forfait di Carlos #Alcaraz, due italiani oggi in campo a Barcellona: #Sonego sfida Rublev. #Musetti contro il francese Moutet per un posto ai quarti. #ATPBarcelona #BarcelonaOpen x.com