LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 5-2 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | sempre due break di vantaggio per l’azzurra nel secondo set

Attualmente si sta svolgendo il match tra Cocciaretto e Podrez al torneo WTA di Rouen. Nel secondo set, l’azzurra guida con un punteggio di 5-2, mantenendo due break di vantaggio. Podrez si aggrappa al suo diritto per cercare di rimanere nel set, nonostante il punteggio favorevole dell’avversaria. La partita è in corso e si può seguire in diretta sul sito ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Rimane in campo il dritto di Podrez, che resta aggrappata a questo set. A-40 Appena lungo il rovescio di Cocciaretto. 40-40 Bella risposta di rovescio dell’azzurra, che porta Podrez all’errore. A-40 Si ferma sul nastro il recupero in dritto dell’azzurra. 40-40 Finisce in rete il dritto di Podrez. 40-30 Vola via il rovescio di Podrez. 40-15 Non passa il recupero di dritto dell’azzurra. 30-15 Bella seconda dell’ucraina, che porta l’azzurra a sbagliare con il dritto in risposta. 15-15 Rovescio in rete di Podrez. 15-0 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di Cocciaretto. 5-1 Larga la risposta di rovescio di Podrez.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 5-2, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: sempre due break di vantaggio per l’azzurra nel secondo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 2-1, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra mantiene il break di vantaggio nel secondo set LIVE Cocciaretto-Podrez 1-2, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: si sblocca l’azzurra, ma l’ucraina sempre avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Finisce largo il tentativo di recupero di Cocciaretto con il dritto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15.30 in tv); Buona la prima per Cocciaretto a Rouen, l'azzurra supera Charaeva; Tutte le notizie del tennis mondiale in Diretta. LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 1-0, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: break a zero per l’azzurra in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di ... oasport.it Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv)Impegno di secondo turno questo pomeriggio per Elisabetta Cocciaretto nell’Open Capfinances Rouen Métropole (WTA 250 - montepremi 283.347 ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottavi x.com