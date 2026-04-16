LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 6-4 1-2 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | l’ucraina recupera il break e si porta avanti nel terzo set

Al torneo di Rouen, la partita tra un’atleta italiana e una rivale ucraina sta offrendo uno spettacolo combattuto. Dopo aver perso il primo set al tie-break, l’azzurra ha vinto il secondo, ma nel terzo si trova sotto di un break. Durante il match, un punto spettacolare ha portato l’ucraina a prendere il comando, chiudendo con un colpo al volo. La partita è ancora in corso e gli aggiornamenti si possono seguire in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Comanda col dritto e chiude con lo schiaffo al volo l’azzurra. 40-40 Prima vincente per Podrez. 40-A Brutto errore in rete per Podrez in uscita dal servizio. 40-40 Spinge Podrez e Cocciaretto non riesce a tenere in campo il recupero di rovescio. 40-A Lungo il dritto lungolinea di Podrez. 40-40 Ancora una volta in rete il dritto dell’ucraina. A-40 Prima vincente per Podrez. 40-40 In rete il dritto di Podrez. 40-30 Appena lungo il rovescio di Cocciaretto. 30-30 Lungo il recupero di Podrez con lo slice di rovescio. 30-15 Chiude con il dritto l’azzurra. 30-0 In rete il dritto di Cocciaretto. 15-0 Chiude con lo schiaffo al volo di dritto Podrez.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 1-2, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’ucraina recupera il break e si porta avanti nel terzo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 5-4, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’ucraina annulla un set point e recupera uno dei due break di svantaggio LIVE Cocciaretto-Podrez 1-2, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: si sblocca l’azzurra, ma l’ucraina sempre avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Finisce largo il tentativo di recupero di Cocciaretto con il dritto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15.30 in tv); Buona la prima per Cocciaretto a Rouen, l'azzurra supera Charaeva; Tutte le notizie del tennis mondiale in Diretta. LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 1-2, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’ucraina recupera il break e si porta avanti bel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di ... oasport.it Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv)Impegno di secondo turno questo pomeriggio per Elisabetta Cocciaretto nell’Open Capfinances Rouen Métropole (WTA 250 - montepremi 283.347 ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottavi x.com