LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 5-4 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | l’ucraina annulla un set point e recupera uno dei due break di svantaggio
Durante la partita tra Cocciaretto e Podrez a Rouen, l’ucraina ha recuperato uno dei due break di svantaggio e ha annullato un set point. Attualmente il punteggio vede Cocciaretto in svantaggio con un set a 6-7 e un punteggio di 5-4 nel secondo, mentre l’azzurra si sta sottoponendo a un medical time-out per un massaggio alla coscia sinistra. La sfida continua con momenti di tensione e cambi di ritmo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Medical time-out per l’azzurra, che si sta facendo massaggiare la coscia sinistra. 5-4 Vola via la risposta di dritto di Cocciaretto. Fisioterapista in campo per l’azzurra. 40-15 Risposta vincente di dritto all’incrocio delle righe per l’azzurra. 40-0 Ace di Podrez. 30-0 Ancora un errore di dritto per l’azzurra. 15-0 Non passa il dritto di Cocciaretto. 5-3 Podrez recupera uno dei due break, chiudendo il break con un bel rovescio incrociato. 40-A Appena lungo il dritto lungolinea di Cocciaretto. 40-40 L’azzurra affossa il dritto in rete. A-40 In rete il rovescio di Podrez. 40-40 Lungo il recupero di rovescio di Podrez.🔗 Leggi su Oasport.it
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