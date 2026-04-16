LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 5-4 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | l’ucraina annulla un set point e recupera uno dei due break di svantaggio

Durante la partita tra Cocciaretto e Podrez a Rouen, l’ucraina ha recuperato uno dei due break di svantaggio e ha annullato un set point. Attualmente il punteggio vede Cocciaretto in svantaggio con un set a 6-7 e un punteggio di 5-4 nel secondo, mentre l’azzurra si sta sottoponendo a un medical time-out per un massaggio alla coscia sinistra. La sfida continua con momenti di tensione e cambi di ritmo.