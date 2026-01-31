Questa mattina, i peluche raccolti dalla Sg Fortitudo sono arrivati al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Orsola. I giocatori hanno portato i doni, portando sorrisi ai bambini. I canestri e gli assist di ieri si sono trasformati in piccoli gesti che fanno la differenza.

Sono finalmente arrivati a destinazione i numerosi peluche che la Sg Fortitudo ha raccolto il 20 dicembre per il ‘ Teddy bear toss ’ destinato al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Orsola. L’iniziativa benefica, nata con l’obiettivo di regalare un sorriso e un momento di conforto ai pazienti della struttura, ha visto l’adesione di tutti i tifosi che, nella partita giocata sul parquet della Furla contro Argenta, hanno contribuito alla raccolta dei più svariati orsacchiotti. "È il terzo anno che portiamo avanti questa bella iniziativa –spiega il direttore sportivo biancoblù Dorjan Tapia, arrivato al Sant’Orsola assieme al viceallenatore della serie C Tommaso Veneroso – e lo facciamo col prezioso supporto organizzativo dell’Associazione Bibli-Os’ (nata nel 2010 e costituitasi per realizzare e gestire un servizio di biblioteca all’interno di un presidio ospedaliero ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sg, canestri e assist al Sant’Orsola: "Un piccolo gesto, grandi sorrisi"

Approfondimenti su Sg Fortitudo

Anche dopo le festività, la solidarietà continua al Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sg Fortitudo

Argomenti discussi: Sg, canestri e assist al Sant’Orsola: Un piccolo gesto, grandi sorrisi.

Sg, canestri e assist al Sant’Orsola: Un piccolo gesto, grandi sorrisiSerie C Il direttore sportivo Tapia. Oggi alle 20 sfidiamo Modena e proveremo anche a superarla ... msn.com

Canestri e assist formato famiglia: i DalpozzoMatteo allena la Virtus Medicina, il fratello Lorenzo, ex Virtus Imola, è alla Grifo, dove lo speaker è papà Renato: il 6 novembre si sfideranno Basket, a casa Dalpozzo, una questione di famiglia. A ... ilrestodelcarlino.it

ASD Sant’Orsola - facebook.com facebook

Il medico del Sant’Orsola Giorgio Monti a Gaza: “Qui i bambini continuano a morire di freddo” x.com