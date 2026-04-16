Lioni capitale del basket in rosa | al PalaTesone Cuori rosa canestri e sorrisi

Sabato al PalaTesone si svolgerà la manifestazione “Cuori rosa, canestri e sorrisi”, dedicata al minibasket femminile. L’evento coinvolgerà quattro società sportive provenienti da tre province diverse e si concentrerà sulla promozione del basket tra le giovani atlete. La giornata vedrà diverse partite e attività rivolte alle bambine e alle loro famiglie, rendendo il palazzetto un punto di incontro per sport e socialità.

Tre province, quattro società storiche e un’unica passione: il basket femminile. Sabato il PalaTesone ospiterà la manifestazione “Cuori rosa, canestri e sorrisi”, evento dedicato al minibasket in rosa che trasformerà il palazzetto irpino in un punto di riferimento per sport, socialità e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Lioni capitale del basket rosa: al PalaTesone “Cuori rosa, canestri e sorrisi”Tempo di lettura: 2 minuti 1 di 3 Tre province, quattro società storiche e un’unica passione: il basket femminile. Cuori 3, chi sono i nuovi personaggi: dal primario La Rosa al sensitivo di ScarpatiCuori 3 presenta otto nuovi personaggi: da Fausto Maria Sciarappa come primario inflessibile a Giulio Scarpati nei panni di un sensitivo. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Lioni capitale del basket rosa: al PalaTesone Cuori rosa, canestri e sorrisi; WhatsApp Image 2026-04-15 at 12.41.13. Lioni capitale del basket rosa: al PalaTesone Cuori rosa, canestri e sorrisiTre province, quattro società storiche e un’unica passione: il basket femminile. Sabato il PalaTesone ospiterà la manifestazione Cuori rosa, canestri e sorrisi, evento dedicato al minibasket in rosa ... irpinianews.it