Lioni capitale del basket in rosa | al PalaTesone Cuori rosa canestri e sorrisi

Da avellinotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato al PalaTesone si svolgerà la manifestazione “Cuori rosa, canestri e sorrisi”, dedicata al minibasket femminile. L’evento coinvolgerà quattro società sportive provenienti da tre province diverse e si concentrerà sulla promozione del basket tra le giovani atlete. La giornata vedrà diverse partite e attività rivolte alle bambine e alle loro famiglie, rendendo il palazzetto un punto di incontro per sport e socialità.

Tre province, quattro società storiche e un’unica passione: il basket femminile. Sabato il PalaTesone ospiterà la manifestazione “Cuori rosa, canestri e sorrisi”, evento dedicato al minibasket in rosa che trasformerà il palazzetto irpino in un punto di riferimento per sport, socialità e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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