L’inverno più duro | un horror di atmosfera nel freddo islandese – Recensione

Un inverno particolarmente rigido si abbatte su un remoto villaggio di pesca in Islanda, portando con sé un’atmosfera cupa e opprimente. Eva, una giovane donna vedova, arriva in questa località isolata dopo aver perso il marito. La storia si svolge alla fine del XIX secolo e si concentra sulle difficoltà di adattarsi a un ambiente ostile, caratterizzato da freddo intenso e isolamento totale.

Eva è una giovane vedova che dopo la morte del marito si reca nella remota stazione di pesca di un villaggio islandese di fine Ottocento. Data l’autorità che le spetta di diritto per via del compianto coniuge, guida un gruppo di uomini sempre più logorati dal freddo e dalla mancanza di viveri. L’inverno più duro, titolo italiano che adatta l’originale The Damned, è a conti fatti ben più che un programma. Quando una nave affonda al largo della costa, la scelta di non intervenire e soccorrere i marinai da parte di Eva e dei suoi compagni di sventura diventa lo snodo narrativo a cui tutto il resto si stringe. Qualcuno muore e i corpi sembrano tornare in vita.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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