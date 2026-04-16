L’ex sindaco di Lentini ha deciso di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, presentando un ricorso contro la delibera di sfiducia che ha portato alla sua rimozione dall’incarico. La decisione arriva dopo che il Consiglio comunale aveva approvato la sfiducia nei suoi confronti, portando alla sua sospensione. La vicenda si inserisce in un percorso legale che mira a contestare la validità della delibera.

L’ex sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, ha presentato ricorso al TAR di Catania per annullare la delibera di sfiducia che lo ha rimosso dall’incarica. La battaglia legale punta a scardinare non solo l’atto del consiglio comunale, ma anche i successivi provvedimenti regionali che hanno inserito il comune nel turno elettorale del 24 maggio e la nomina del commissario straordinario. Le irregolarità contestate nella seduta consiliare. Il cuore della controversia giuridica risiede nelle modalità con cui è stata gestita la riunione del consiglio. Secondo quanto riferito da Lo Faro, durante la discussione erano state evidenziate criticità pesanti, ritenute capaci di compromettere la validità dell’intera seduta e dei relativi atti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lentini, Lo Faro sfida il TAR: ricorso per annullare la sfiducia

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