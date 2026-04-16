Lens-Tolosa venerdì 17 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Il prossimo 17 aprile alle ore 20:45 si giocherà la sfida tra Lens e Tolosa valida per il campionato di calcio. Il Lens torna in campo dopo aver riposato nell’ultimo turno, durante il quale lo Strasburgo ha disputato le proprie partite europee. Da una parte ci sono le formazioni ufficiali, dall’altra le quote e i pronostici già diffusi. Sono stati anche comunicati i convocati delle due squadre.

Dopo aver riposato nell’ultimo turno visti gli impegni europei dello Strasburgo, il Lens di Sage cerca di tenere vive le speranze di titolo battendo in casa il Tolosa di Martinez. I sang et or intanto hanno mantenuto il ritmo partita sfidando il Rouen in amichevole e hanno beneficiato della pausa anche per ricaricare le batterie dopo aver perso malamente il derby du Nord contro il Lille.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lens-Tolosa (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Lens-Tolosa (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocatiDopo aver riposato nell’ultimo turno visti gli impegni europei dello Strasburgo, il Lens di Sage cerca di tenere vive le speranze di titolo battendo... Lens-Tolosa (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo aver riposato nell’ultimo turno visti gli impegni europei dello Strasburgo, il Lens di Sage cerca di tenere vive le speranze di titolo battendo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lens - Tolosa; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Dove vedere Inter-Cagliari, il tennis e tutto lo sport in tv del 17 aprile 2026; Ligue 1, 28 giornata. Il Psg vince e allunga sul Lens che perde a Lille, i risultati. Pronostico Lens vs Tolosa – 17 Aprile 2026Nel contesto competitivo del Ligue 1, la sfida del 17 Aprile 2026 alle 20:45 allo Stadio Bollaert-Delelis promette intensità e precisione tattica. Lens e ... news-sports.it Ligue 1 2025-2026: Lens-Tolosa, le probabili formazioniLa squadra di casa torna in campo dopo la delicata gara posticipata contro il PSG, per continuare a inseguire il titolo ... sportal.it Il punto sulla ventotesima giornata di Ligue 1 McDonald's: Altro stop per il Lens, che ne prende tre a Lilla prima con Haraldsson, Correia e Pardo, ora al 3° posto. Il Psg, 3-1 al Tolosa nell'anticipo del venerdi sera, va a +4. Il Monaco aggancia il marsiglia al post - facebook.com facebook