Lens-Tolosa venerdì 17 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Da infobetting.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 17 aprile alle ore 20:45 si giocherà la sfida tra Lens e Tolosa valida per il campionato di calcio. Il Lens torna in campo dopo aver riposato nell’ultimo turno, durante il quale lo Strasburgo ha disputato le proprie partite europee. Da una parte ci sono le formazioni ufficiali, dall’altra le quote e i pronostici già diffusi. Sono stati anche comunicati i convocati delle due squadre.

Dopo aver riposato nell’ultimo turno visti gli impegni europei dello Strasburgo, il Lens di Sage cerca di tenere vive le speranze di titolo battendo in casa il Tolosa di Martinez. I sang et or intanto hanno mantenuto il ritmo partita sfidando il Rouen in amichevole e hanno beneficiato della pausa anche per ricaricare le batterie dopo aver perso malamente il derby du Nord contro il Lille.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Lens-Tolosa (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

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