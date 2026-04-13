Lee Cronin - La mummia | L' horror è un genere ciclico e potente Intervista al regista

In un'intervista, il regista ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso e sul genere horror, citando la sua esperienza di lavoro in un videonoleggio come esempio di conoscenza del fascino di questi film. Ha anche sottolineato l'importanza di verificare le fonti nel giornalismo, evidenziando l'attenzione necessaria nel trattare notizie e approfondimenti. Le sue parole si inseriscono in un quadro di attenzione alle radici culturali e alla affidabilità delle informazioni.

"Lavoravo in un videonoleggio, conosco bene il fascino dei film dell'orrore. Il giornalismo? Bisogna sempre prestare attenzione alle fonti". Il nostro incontro con Lee Cronin, tra i nuovi e più influenti autori di genere. "Sì, Lee è un autore a tutti gli effetti, e diventerà uno dei più grandi". A dirlo è direttamente il protagonista del film Jack Reynor. Non possiamo non essere più che d'accordo, a giudicare da Lee Cronin - La mummia - sì, questo è il titolo ufficiale - che riporta in vita un'emblematica icona cinematografica, azzerandone però ogni barlume di romanticismo. "Spesso, quando pensiamo ai film sulle mummie del passato, l'attenzione è rivolta a faraoni, re, regine o famiglie reali; si parla di ricchezza, oro e grandi tombe", spiega il regista, nel corso della nostra video intervista.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lee Cronin - La mummia: "L'horror è un genere ciclico e potente". Intervista al regista Leggi anche: La Mummia di Lee Cronin: l’orrore si fa gigante nel nuovo poster IMAX La Mummia rinasce nel terrore: il trailer della versione di Lee Cronin promette un incubo prodotto da James WanSulla scia dell’ottimo riscontro ottenuto con La Casa – Il Risveglio del Male, il regista Lee Cronin torna dietro la macchina da presa per una sfida...