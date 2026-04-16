Il 14 aprile si è diffusa una sentenza firmata dal giudice Ruotolo, noto anche come

Roma, 14 aprile – C’è un’eleganza suprema, quasi metafisica, nel naufragio della sinistra italiana. Un’eleganza che non abita più i severi corridoi delle Botteghe Oscure — dove un tempo il fumo delle sigarette pesanti disegnava geografie di potere e ortodossia — ma si rifugia, tra un fumo di frittura e un sentore di iodio, nei pressi del porto di Napoli. È il crepuscolo degli dèi che si fa pranzo di gala; è la falce e il martello che si piegano docili, quasi con sollievo, al servizio di una forchetta d’argento impegnata a districare scialatielli. La storia ha un senso dell’umorismo feroce. Bisogna avere il passo del palombaro dello spirito e la pazienza dell’antiquario per scendere negli abissi della cronologia progressista senza restare storditi dalla vertigine del vuoto.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - «Le primarie sono ‘na strunzat». La sentenza di Ruotolo-baffone sul declino della sinistra

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