Le eccellenze siciliane incontrano i giovani talenti

Le università e le scuole superiori della Sicilia hanno organizzato eventi dedicati agli studenti, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra le eccellenze locali e i giovani talenti. Durante queste occasioni, si sono approfonditi temi legati alla scelta universitaria e alle prospettive di lavoro dopo il percorso scolastico. Le iniziative si sono svolte in diverse città e sono rivolte agli studenti che stanno per concludere gli studi o si apprestano a farlo.