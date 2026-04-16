Le eccellenze siciliane incontrano i giovani talenti
Le università e le scuole superiori della Sicilia hanno organizzato eventi dedicati agli studenti, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra le eccellenze locali e i giovani talenti. Durante queste occasioni, si sono approfonditi temi legati alla scelta universitaria e alle prospettive di lavoro dopo il percorso scolastico. Le iniziative si sono svolte in diverse città e sono rivolte agli studenti che stanno per concludere gli studi o si apprestano a farlo.
La scelta universitaria. La carriera scolastica che si chiude e gli orizzonti occupazionali che si aprono. L’Ancri, sezione di Catania, crede nell’importanza della formazione e nell’orientamento concreto, fondato, che sappia davvero indirizzare a una scelta ponderata e consona per il proprio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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