Lavoro | McDonald’s cerca venti persone a Sorbolo

McDonald's di Sorbolo ha annunciato la ricerca di venti nuovi dipendenti. Per selezionare i candidati, è stata organizzata una giornata di colloqui giovedì 23 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. La sede dell'incontro è il ristorante situato in Largo Alberazza, 2. Le selezioni si sono svolte con l'obiettivo di trovare nuove persone da inserire nel team locale.

McDonald’s cerca 20 nuovi candidati per rafforzare il team del McDonald's di Sorbolo. Giovedì 23 aprile, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso il ristorante di Sorbolo in Largo Alberazza, 2. Una preziosa occasione per conoscere.🔗 Leggi su Parmatoday.it LO SAPEVI CHE PT. 7 (dopo 2 anni) #mcdonalds #mclentate #losapeviche #sacchetto #segnaposto Notizie correlate McDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone: come fare per candidarsiMcDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Nel Piacentino tasso di occupazione stabile, ma 8mila persone in più in cerca di lavoro: com’è andato il 2025Il territorio locale al primo posto della classifica nazionale per tasso di attività degli uomini, tra i settori in recupero il commercio: i dati e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: McDonald’s cerca personale a Sestu: i requisiti richiesti e come candidarsi; McDonald’s cerca personale a Sassari: le posizioni aperte a Predda Niedda; McDonald’s apre a Borgosesia e assume cinquanta persone; Offerte di lavoro del 9 aprile, gli annunci più interessanti in Sicilia. Una manna per il lavoro. Arriva McDonald’s e cerca cinquanta addettiLa sede è in costruzione tra via dei Filosofi e via Benedetto Croce. Le figure richieste saranno impiegate in cucina e sala. Nessun limite d’età . Cercasi personale. Anche a Spoleto è in arrivo ... lanazione.it Lavorare da McDonald’s: si cerca personale a BorgosesiaLavorare da McDonald's: si cerca personale a Borgosesia. Diverse posizioni aperte in vista della prossima apertura ... laprovinciadibiella.it JOBUniTS 2026 si conferma un appuntamento chiave per il dialogo tra università e mondo del lavoro! Quasi 70 tra enti, aziende del territorio e multinazionali presenti, oltre 700 studenti e neolaureati coinvolti, più di 5.000 CV inviati e circa 3.000 colloqui pre facebook