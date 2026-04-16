Lavori al Parco Marittimo Italia Nostra | Progetto di nessuna urgenza se non per accaparrarsi fondi Pnrr

Italia Nostra ha nuovamente criticato i lavori in corso al Parco Marittimo, sostenendo che il progetto non presenta urgenza e che l’interruzione attuale dei lavori sarebbe legata alla mancanza di legname, secondo quanto affermato dall’associazione. La sospensione riguarda gli interventi sulla duna di Porto Corsini e, secondo le loro dichiarazioni, non si tratterebbe di una decisione motivata da ragioni tecniche, ma piuttosto da questioni legate ai fondi del Recovery Plan.

Italia Nostra interviene ancora una volta denunciando gli interventi sulla duna di Porto Corsini lamentando l'attuale sospensione dei lavori causata, sostiene l'associazione, da una “mancanza del legname”.“I lavori sono fermi dall'1 aprile e mancano ancora molti passaggi prima della fine.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Un campus tecnologico a Villa Severi, fondi Pnrr e lavori al via: arriva l'Academy di Its Energia e AmbienteNuova vita per la storica Villa Severi all'interno dell'omonimo parco della città di Arezzo. Scuola, al via il progetto su rispetto e parità di genere: formazione e monitoraggio con fondi PNRRÈ entrata nella fase operativa la formazione del progetto “Rafforzare il ruolo della scuola per l’educazione al rispetto e alla parità di genere”,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lavori del Parco Matittimo bloccati sulla Riserva statale Duna di Porto Corsini; Cervia si prepara alla stagione estiva: iniziati i lavori di livellamento della duna lungo il litorale; Parco Matittimo: lavori bloccati sulla duna di Porto Corsini. Si attende la decisione del Tar; Parco Matittimo: lavori bloccati sulla duna di Porto Corsini. Si attende la decisione del Tar. Parco Matittimo: lavori bloccati sulla duna di Porto Corsini. Si attende la decisione del TarLavori bloccati dal primo aprile sulla Riserva Naturale dello Stato della Duna di Porto Corsini, dove il Comune di Ravenna vuole realizzare una passerella, nell'ambito del progetto Parco Marittimo. Co ... ravennawebtv.it Disagi a Punta Marina: Parco marittimo, i lavori non sono finiti. Così è un pericoloSabbia, buche, pericolosi tombini sporgenti, allagamenti periodici, auto contromano e parcheggi selvaggi. Se il Parco marittimo è il nuovo fiore all’occhiello dei lidi ravennati, c’è però chi – a due ... ilrestodelcarlino.it Oggi nella sala consiliare del Comune di Monterotondo Marittimo con l’assessore Monica Cavicchioli il primo Open Day del progetto "Visioni Telluriche" del Parco Nazionale delle Colline Metallifere che ha vinto l'avviso pubblico “Strategia Fotografia” promo facebook