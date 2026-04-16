L’addio alle carte d’identità cartacee è vicino | ecco chi deve sostituirle entro il 3 agosto anche se non sono scadute

Il 3 agosto 2026 rappresenta la data entro cui tutte le carte d’identità cartacee ancora in circolazione devono essere sostituite con la versione elettronica. La scadenza riguarda anche le carte che, pur non essendo ancora scadute, devono essere aggiornate secondo le nuove disposizioni. La normativa stabilisce che, a partire da quella data, le carte cartacee non avranno più validità legale e dovranno essere convertite in formato digitale.

Come già segnalato da Open nel 2025, il prossimo 3 agosto 2026 segnerà la fine definitiva della validità delle carte d’identità cartacee ancora in circolazione. Anche se la scadenza stampata sul vecchio documento di carta è attesa per l’estate, esso non sarà più considerato valido per effetto del Regolamento europeo 11572019. È bene non procrastinare, perché il tempo vola. Perché il documento scade in anticipo?. Il regolamento dell’Unione Europea impone che tutti i documenti d’identità possiedano una “zona a lettura ottica” (Mrz), ovvero le tre righe di codici presenti sul retro delle tessere elettroniche. Poiché i libretti cartacei italiani ne sono sprovvisti, non rispettano i moderni standard di sicurezza e devono essere sostituiti entro il termine fissato per questa estate.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Fiumicino, stop alle carte d’identità cartacee dal 3 agosto: aperture straordinarie per la CieFiumicino, 9 marzo 2026 – A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Addio alle carte di identità cartacee; Addio carta d’identità cartacea, a Roma è emergenza: il piano straordinario del Comune; Cedolino pensione, addio alla carta: superata quota 3 milioni di iscritti all’invio via e-mail. Boom di accessi da App ad aprile; Dal 3 agosto addio alla carta d'identità cartacea: a Cagliari sono 30mila i documenti da sostituire.

Addio alle carte di identità cartaceeDal 3 agosto non saranno più valide, bisogna rivolgersi al più presto al proprio comune di residenza per ottenere quelle elettroniche ... rainews.it

Addio carta d’identità cartacea, a Roma è emergenza: il piano straordinario del ComuneIn città sono ancora 230mila i romani con il vecchio documento. Il Campidoglio indica la priorità per chi non ha il passaporto: arrivano aperture straordinarie e mail dedicate ... romatoday.it

Agropoli in lacrime per Annabella: addio a una giovane madre facebook

La #Juve piange #Manninger: l'emozionante messaggio di addio del club bianconero x.com