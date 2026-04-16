La Volta Buona pagelle del 16 aprile | Pappalardo smentisce la Maionchi 7 Pingitore spiazza la Balivo 8

Nella puntata del 16 aprile de La Volta Buona, sono stati presentati diversi momenti tra confessioni di personaggi noti e aneddoti di vita quotidiana. Tra i protagonisti, un concorrente ha smentito una dichiarazione di un giudice musicale, ottenendo un voto di 7. Un altro concorrente ha invece sorpreso la conduttrice con una risposta inaspettata, ricevendo un voto di 8. La puntata ha alternato momenti seri e leggeri, con testimonianze e racconti di vita reale.

Nella puntata del 16 aprile de La Volta Buona vanno in scena racconti di vita vera, confessione dei vip, ma anche momenti leggeri. Ancora una volta Caterina Balivo ha saputo mixare con grande attenzione i suoi ospiti, mescolando divertimento e sentimenti importanti. Seduti insieme alla conduttrice nel celebre salotto Pier Francesco Pingitore e Pamela Prati, ma anche Jasmine Carrisi, Giancarlo Magalli e Stefania Orlando. Pappalardo smentisce Mara Maionchi sulle cinghiate. Voto: 7. Ospite della puntata, in collegamento con la moglie Lisa Giovagnoli, Adriano Pappalardo ha voluto rispondere a Mara Maionchi che qualche giorno fa aveva svelato di aver avuto con lui un acceso confronto nel periodo in cui collaboravano.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 16 aprile: Pappalardo smentisce la Maionchi (7), Pingitore spiazza la Balivo (8) Notizie correlate La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8)Giovedì pomeriggio all’insegna della cronaca rosa, tra tradimenti, confessioni a cuore aperto e parentesi musicali a La Volta Buona. Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 16 febbraio: Caterina Balivo in lacrime (9), il gesto di Convertini per Giada De Blanck (8) Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle 7 aprile: la figlia di Morandi in lacrime (8), la frecciata di Oppini (7); La Volta Buona, pagelle del 10 aprile: il lutto e l’umanità di Claudio Lauretta (10), Corinne Cléry, l’ex fidanzato risponde alle accuse (6); La Volta Buona, pagelle dell’8 aprile: Balivo si commuove (10), Insegno truffato (5), Miliddi ricorda il papà (8); La rinascita di Campo Testaccio: Speriamo sia la volta buona…. La Volta Buona, pagelle 14 aprile: Caterina Balivo lacrime e mani tra i capelli (8), il figlio di Toto Cutugno sorprende (7)Il meglio di La Volta Buona del 14 aprile: focus su chirurgia estetica e storie dei figli dei vip, tra emozioni, racconti personali e momenti di spettacolo ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 15 aprile: Iva Zanicchi, un amore gusto pasta (9), Antonella Fiordelisi, la verità su Francesco Chiofalo (7)Caterina Balivo è tornata nel pomeriggio di Rai 1 con una nuova puntata di La Volta Buona. Le pagelle del 15 aprile ... dilei.it Bernardo Cherubini racconta il suo rapporto con il fratello Lorenzo, per tutti Jovanotti. Ospite a 'La Volta Buona', ha ricordato gli anni dell’adolescenza, le prime cotte e quel momento in cui spinse, per caso, il fratello a fare sport: "Era un po’ sovrappeso e quest facebook