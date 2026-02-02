Il mio Paradiso Dante Profeta di Speranza la mostra multimediale al Museo Diocesano di Salerno

Il Museo Diocesano di Salerno apre le sue porte l’8 febbraio 2026 alle 19.30 per una mostra multimediale dedicata a Dante. L’evento si intitola “Il mio Paradiso. Dante Profeta di Speranza” e vedrà la partecipazione dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno. In questa occasione, i visitatori potranno immergersi in un percorso che mette in luce il ruolo di Dante come guida spirituale e simbolo di speranza, attraverso immagini, audio e installazioni innovative. La mostra vuole celebrare il poeta e la sua influenza sulla

E' in programma l'8 febbraio 2026 alle 19.30, presso il Museo Diocesano San Matteo di Salerno, con la partecipazione dell'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, la presentazione della mostra multimediale "Il mio Paradiso. Dante Profeta di Speranza". Organizzata dall'associazione "Artincore" in collaborazione con "Salerno opera impresa sociale srl" e promossa dall'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, attraverso l'Ufficio Cultura e Arte, la mostra gode del patrocinio di Provincia, Comune di Salerno, Società Dante Alighieri Salerno e Fondazione della Comunità Salernitana ets.

