La spesa che si fa da sola | come AI e app di auto-riordino possono cambiare i consumi domestici

Negli ultimi anni si osserva un crescente utilizzo di intelligenza artificiale e applicazioni di auto-riordino nelle abitudini di consumo domestico. Sebbene non siano ancora diffusi su larga scala, i segnali sono evidenti: in Europa si sta sviluppando un percorso di acquisto assistito dall’AI, mentre negli Stati Uniti nel 2025 si è registrato un forte aumento del traffico verso i siti di vendita online proveniente da strumenti generativi.

Non è ancora uno standard di massa, ma il segnale è chiaro. In Europa l’AI è già entrata nel percorso di acquisto e negli Stati Uniti il traffico verso i siti retail proveniente da strumenti generativi è esploso nel 2025. Intanto i retailer testano assistenti, carrelli intelligenti e sistemi di replenishment automatico. Per le famiglie italiane, alle prese con una spesa sotto pressione e con una quota crescente di acquisti alimentari “obbligati”, il tema non è futuristico: è già economia domestica. La spesa come sistema. C’è una soglia oltre la quale la spesa smette di essere un gesto e diventa un sistema. Non si apre più il frigo per decidere cosa manca: è l’app che lo sa già.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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