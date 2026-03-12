Meloni chiama Schlein la telefonata del disgelo dopo lo scontro in aula sull’Iran La segretaria del Pd | Ci aggiorneremo spesso sul Medio Oriente

La presidente del Consiglio ha chiamato la segretaria del Partito democratico per discutere della situazione internazionale. La conversazione segue lo scontro in aula sull’Iran e rappresenta un tentativo di avvicinamento tra le due figure politiche. La segretaria del Pd ha detto che si aggiorneranno frequentemente sul Medio Oriente. La telefonata segna un passo verso un confronto meno teso tra i due.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein per fare il punto sulla situazione internazionale. «Siamo rimaste d’accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che fosse necessario in una situazione, quella che riguarda il conflitto in Medio Oriente, molto preoccupante anche in riferimento all’attacco che c’è stato alla nostra base a Erbil», ha riferito Schlein a margine di un’iniziativa a Venezia. La telefonata arriva dopo giorni di tensioni tra la premier e la leader dell’opposizione. Il confronto politico si era acceso in seguito all’appello all’unità sulla crisi in Iran lanciato dalla presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, la crisi in Medio Oriente mette Meloni in fuga dal Parlamento: in aula andranno Crosetto e Tajani

Leggi anche: Iran, Schlein: “Meloni venga in Aula. Khamenei non ci mancherà, ma se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte”

Altri aggiornamenti su Medio Oriente

Temi più discussi: Conte e Schlein all'attacco, ecco la solita sinistra anche sull'Iran; Iran, Giannini: Governo italiano non pervenuto; Dal referendum all’Iran, fino alle primarie. L’asse Landini-Schlein; Elly Schlein: Sull’Iran la destra è ipocrita, abbiamo sempre condannato il regime.

Telefonata Meloni-Schlein, 'aggiornamenti ogni volta che sarà necessario'(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - Mi ha telefonato la presidente Meloni, siamo rimaste d'accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che fosse necessario in una situazione, quella che riguarda i ... altoadige.it

Guerra Iran, governo e opposizioni ai ferri corti: accuse incrociate tra Giorgia Meloni e Elly SchleinBotta e risposta tra Giorgia Meloni e Elly Schlein dopo il dibattito in Parlamento sulla guerra in Iran: scontro sui toni del confronto e sulla disponibilità al dialogo tra governo e opposizioni. notizie.it

Medio Oriente e Innovazione Digitale: il punto della giornata a "Effetto Giorno". La crisi in Medio Oriente assume i contorni di una "Nuova Guerra del Golfo". Per comprendere l'evoluzione del conflitto, oggi incrociamo il racconto sul campo con l'analisi dei - facebook.com facebook

La lunga guerra del Medio Oriente: l'analisi della situazione con Paolo Mieli x.com