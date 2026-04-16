La Ruota della Fortuna lettera d’amore ma non per Gerry o Samira | il sex symbol è nella band

Durante la puntata del 16 aprile di La Ruota della Fortuna si è verificato un episodio insolito. In quella occasione, un sex symbol famoso non per Gerry o Samira, ma per la sua presenza nella band, è apparso in modo inaspettato. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento particolare nel corso della trasmissione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze o alle ragioni di questa presenza.

Di tanto in tanto accadono cose molto particolari a La Ruota della Fortuna. Qualcosa del genere è successa nella puntata del 16 aprile e ha del sorprendente. Gerry Scotti dà sempre molto spazio al pubblico, salutando chi è in studio, lanciando messaggi a chi guarda da casa e presentando alcuni ospiti speciali in prima fila. Stavolta però le cose sono andate diversamente dal solito. Lettera d’amore. Dopo aver ascoltato ammirato la versione live (solo musicale) di The House of the Rising Sun, Gerry Scotti si è preso un po’ di tempo per rivolgersi alla band. Dopo aver fatto loro i soliti complimenti, ha mostrato a tutti d’avere un paio di lettere da leggere.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, lettera d’amore ma non per Gerry o Samira: il sex symbol è nella band Notizie correlate La Ruota della Fortuna, 1 marzo: Gerry Scotti dedica la puntata all’amore ma “dimentica” Samira LuiAnche domenica 1 marzo è tornato su Canale5 il tradizionale appuntamento dell’access prime time con La Ruota della Fortuna prima di lasciare spazio a... La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “minaccia” di andarsene, ma Samira Lui intervieneCon la puntata del 16 febbraio La Ruota della Fortuna apre la settimana in modo frizzante, fra sketch, momenti divertenti e una sfida avvincente a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La ruota della fortuna: Venerdì 10 aprile Video; La ruota della fortuna: Jackpot: in tournée Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Stefania Video; La ruota della fortuna: Giovedì 9 aprile Video. La Ruota Della Fortuna, puntata 16 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneQuesta sera 16 Aprile in onda in access un nuovo appuntamento per eleggere il campione a La Ruota Della Fortuna ... mondotv24.it La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sbotta contro la concorrente: Vuoi umiliarmi?, ma è lui che ‘tortura’ il campioneNella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 16 aprile 2026 Gerry Scotti non si trattiene con una concorrente, ma si rifà con il campione ... libero.it Stasera alla ruota della fortuna domanda su Asiago - facebook.com facebook