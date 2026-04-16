La parabola politica della Cgil | tra leggi popolari e il futuro di Landini

Dopo aver promosso cinque referendum sul lavoro che non hanno raggiunto il quorum e aver preso parte alla campagna referendaria sulla giustizia, la Cgil continua a portare avanti iniziative di natura politica. La sua parabola si è sviluppata in un contesto in cui l’attenzione alle leggi popolari e alle questioni sociali resta centrale, con l’obiettivo di influenzare il dibattito pubblico e le scelte legislative. Il futuro del segretario Landini si intreccia con questa strategia.

Ci risiamo. Dopo aver promosso cinque referendum sul lavoro miseramente falliti per mancato raggiungimento del quorum, dopo aver partecipato attivamente alla campagna referendaria sulla giustizia, la Cgil insiste nelle iniziative politiche. Questa volta la decisione del leader della Confederazione di Corso d’Italia è quello di promuovere una raccolta di firme per inviare al Parlamento due proposte di legge di iniziativa popolare: una sulla sanità e la seconda sugli appalti. Il merito delle proposte non è ancora noto, ma il più importante sindacato in Italia impegnerà le proprie strutture nei prossimi mesi verso questo obiettivo: l’apparato è stato già allertato in proposito.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La parabola politica della Cgil: tra leggi popolari e il futuro di Landini Notizie correlate Leggi anche: Dal referendum alle leggi popolari. La Cgil prepara il lancio di Landini La Cgil firma il contratto della scuola e dà uno schiaffo al politico LandiniLa vera notizia è che nel giro di due anni, il governo ha portato a casa tre rinnovi per il contratto dell’istruzione e della ricerca (1 milione e... Contenuti e approfondimenti Si parla di: La parabola politica della Cgil: tra leggi popolari e il futuro di Landini. La parabola politica della Cgil: tra leggi popolari e il futuro di LandiniLa Cgil lancia due leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti. Strategia sindacale o trampolino politico per Maurizio Landini in vista del 2027? panorama.it Sanità, Fp Cgil e Cgil Calabria: La politica riacquisti il coraggio di spesaLa fine del Commissariamento della Sanità in Calabria rappresenta un passaggio necessario ma non sufficiente per normalizzare il governo della sanità in Calabria. Sostanzialmente è una apertura di cr ... rainews.it