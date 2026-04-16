Negli ultimi anni, si è riscontrato un aumento delle difficoltà tra le persone di età compresa tra 40 e 65 anni. Questa fascia di popolazione affronta problemi di solitudine, depressione e deterioramento della memoria più frequentemente rispetto a trent'anni fa. La crisi di mezza età, spesso considerata un fenomeno normale, si manifesta ora con intensità e frequenza maggiori, portando a un peggioramento delle condizioni di vita di molti individui.

Si fa presto a parlare di crisi di mezza età. Eppure, a conti fatti, oggi le persone dai 40 ai 65 anni stanno peggio rispetto a 30 anni fa. Almeno se teniamo conto di aspetti come difficoltà finanziarie, assistenza ai genitori anziani, figli che non riescono ad andare via di casa. Insomma, per la generazione sandwich le cose vanno male. E tutto questo si traduce in un aumento di solitudine, depressione e problemi di memoria. A dirlo è uno studio condotto dai ricercatori dell’Arizona State University, che hanno messo a confronto quello che accade negli Stati Uniti con Paesi simili in Europa, ma anche Cina, Corea del Sud e Messico. Scoprendo che il trend per quanto riguarda solitudine, depressione e problemi di memoria nella mezza età è peggiore negli States.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La nuova crisi di mezza età tra solitudine, depressione e problemi di memoria

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