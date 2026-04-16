La musica italiana protagonista a Trecate | al Pellico arriva Le italiane sono le più belle

Domenica 19 aprile a Trecate si terrà un evento musicale presso il teatro Pellico intitolato “Le italiane sono le più belle”. La serata sarà dedicata a un percorso attraverso le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. L’appuntamento coinvolgerà il pubblico in un viaggio tra melodie che hanno lasciato un’impronta nel panorama musicale nazionale. Nessuna informazione aggiuntiva sui partecipanti o sul programma specifico.

Sarà un viaggio tra le melodie che hanno segnato la storia della canzone italiana quello in programma domenica 19 aprile a Trecate. Alle ore 16, il palco del teatro Pellico ospiterà gli Spirit in the Dark con lo spettacolo musicale intitolato "Le italiane sono le più belle". L'evento rappresenta.🔗 Leggi su Novaratoday.it I Grandi Successi della Musica Italiana30 Migliori Canzoni Italiane Di Sempre Notizie correlate Le spiagge più belle d’Europa: quali sono le due italiane in classifica (una sul podio)Il calendario del 2026 si sta rivelando un alleato prezioso per chiunque senta il bisogno di staccare la spina. Panoramica sull’argomento Si parla di: La musica italiana protagonista a Trecate: al Pellico arriva Le italiane sono le più belle; La musica italiana protagonista a Trecate | al Pellico arriva Le italiane sono le più belle. CONTROCULTURA mette SOTTOSOPRA la musica italiana. E puoi entrarci da protagonistaIl nuovo format live itinerante realizzato da Costello’s Records per la musica indipendente italiana, con tappe a Firenze e Torino, nasce dalle esigenze del momento storico e dalla volontà di ridare ... rockit.it