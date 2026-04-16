La Juventus ha deciso di intervenire sul settore centrale del campo, investendo 15 milioni di euro per un nuovo rinforzo. Mentre sono circolate diverse voci su possibili acquisti, la priorità del club rimane il rafforzamento del centrocampo. La società ha adottato una strategia mirata a migliorare la mediana, senza yet annunciare ufficialmente i nomi dei giocatori coinvolti.

Sono diversi i profili accostati al club bianconero ma la priorità resta il centrocampo: ecco la strategia della Juve. Un nuovo portiere, qualche rinforzo in difesa, un centravanti vero ma soprattutto un centrocampista. La priorità della Juventus è quella di inserire un innesto di livello assoluto in mezzo al campo e uno dei nomi più caldi rimane quello di Pierre-Emile Kordt Hojbjerg, classe ’95 dell’ Olympique Marsiglia e della nazionale danese di cui è capitano. Hojbjerg (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juve corteggia il calciatore nato a Copenaghen da anni, ma la prossima potrebbe essere davvero l’estate giusta per vederlo in Serie A: lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il Marsiglia sarebbe disposto a liberare Hojbjerg in caso di offerta di circa 15 milioni di euro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve si rifà il look a centrocampo: rinforzo da 15 milioni

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