L’ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale presenta un cambio di rotta netto nelle sue raccomandazioni economiche, sostenendo che chi desidera mantenere la pace dovrebbe adottare politiche di austerity. Il documento descrive questa strategia come un vero e proprio manuale di economia di guerra, indicando che le misure di contenimento della spesa pubblica sono considerate necessarie in vista di un possibile scenario di instabilità globale.

Scenari Secondo l’outlook 2026, se la guerra all’Iran va per le lunghe si rischia un calo della crescita mondiale fino a un punto e mezzo e maggiore inflazione fino a due punti percentuali Scenari Secondo l’outlook 2026, se la guerra all’Iran va per le lunghe si rischia un calo della crescita mondiale fino a un punto e mezzo e maggiore inflazione fino a due punti percentuali Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Un manuale d’istruzioni per l’economia di guerra. Così possiamo intendere l’ultimo outlook pubblicato dal Fondo monetario internazionale che dedica due interi capitoli ai risvolti macroeconomici di questi nuovi tempi di ferro e di fuoco.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La giravolta dell’Fmi: chi vuole la pace prepari l’austerity

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