La festa per gli 82 anni di Sabaudia tra memoria e futuro

L’Arena del Mare ha ospitato la cerimonia per il 92esimo anniversario dell’inaugurazione di Sabaudia, celebrando anche gli 82 anni della città. La festa ha coinvolto le autorità locali e i cittadini, che si sono riuniti per ricordare gli avvenimenti storici e guardare al futuro. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra passato e presente, sottolineando il ruolo della località nel panorama regionale.

E’ stata l’Arena del Mare a ospitare la cerimonia per il 92esimo anniversario dell’inaugurazione di Sabaudia. Una cerimonia durante la quale memoria e presente si sono intrecciati senza bisogno di enfasi.In prima fila le autorità civili, militari e religiose. Accanto i bambini delle scuole.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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