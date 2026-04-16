La festa per gli 82 anni di Sabaudia tra memoria e futuro

Da latinatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arena del Mare ha ospitato la cerimonia per il 92esimo anniversario dell’inaugurazione di Sabaudia, celebrando anche gli 82 anni della città. La festa ha coinvolto le autorità locali e i cittadini, che si sono riuniti per ricordare gli avvenimenti storici e guardare al futuro. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra passato e presente, sottolineando il ruolo della località nel panorama regionale.

E’ stata l’Arena del Mare a ospitare la cerimonia per il 92esimo anniversario dell’inaugurazione di Sabaudia. Una cerimonia durante la quale memoria e presente si sono intrecciati senza bisogno di enfasi.In prima fila le autorità civili, militari e religiose. Accanto i bambini delle scuole.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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