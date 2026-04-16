La Cellula Coscioni Lecco apre uno Sportello biotestamento a Oggiono

Dopo due anni di attività a Lecco, la Cellula Coscioni ha annunciato l’apertura di uno Sportello biotestamento anche a Oggiono. In collaborazione con l’amministrazione comunale locale, è stato attivato un nuovo punto di assistenza gratuita dedicato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat). L’iniziativa mira a fornire supporto e informazioni ai cittadini interessati a queste questioni.

Dopo due anni di attività a Lecco, la Cellula locale dell'associazione Luca Coscioni amplia il proprio Sportello Biotestamento e, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Oggiono, avvia un nuovo punto di assistenza gratuita dedicato alle Disposizioni anticipate di Trattamento (Dat).🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Confimi apre uno Sportello per le impreseAmbiente, fisco, internazionalizzazione: a Vimercate nasce lo Sportello Imprese, frutto dell’accordo firmato a febbraio tra Comune e Confimi (nella... Medici Senza Frontiere apre uno sportello per migranti in cittàA Trieste apre uno sportello sociosanitario gratuito di Medici Senza Frontiere, realizzato in collaborazione con DonK Humanitarian Medicine ODV, per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Cellula Coscioni Lecco scende in piazza per i diritti sul fine vita; Oggiono: il 15 un evento sulle DAT con la Cellula Coscioni; Oggiono, incontro pubblico su fine vita e biotestamento con l'associazione Luca Coscioni; Oggiono, incontro pubblico su fine vita e biotestamento con l’associazione Luca Coscioni. La Cellula Coscioni Lecco apre uno Sportello biotestamento a OggionoL'iniziativa in accordo con l'Amministrazione. Il servizio nasce per rispondere a un bisogno concreto: in molti non sanno che il biotestamento esiste ed è un diritto riconosciuto dalla legge, altri h ... leccotoday.it Oggiono: il 15 un evento sulle DAT con la Cellula CoscioniMercoledì 15 aprile alle ore 21 la sala consiliare del Comune di Oggiono (Piazza Garibaldi, 14) ospiterà un incontro pubblico dedicato ... casateonline.it OGGIONO - Iniziativa della Cellula Coscioni Lecco aperta alla cittadinanza per fare chiarezza sulle Disposizioni Anticipate di trattamento facebook