La Calabria protagonista al Vinitaly 2026 Dopo Verona appuntamento a Sibari

La Calabria ha partecipato a Vinitaly 2026, conclusosi a Verona, con diversi stand che hanno mostrato la crescita della regione nel settore vinicolo. La manifestazione ha attirato numerosi visitatori e operatori del settore, evidenziando l’aumento della qualità e della produzione calabrese. Dopo l’evento di Verona, l’attenzione si sposta su un altro appuntamento in programma a Sibari, in Calabria.

La Calabria è stata tra le protagoniste di Vinitaly 2026, che si è concluso con un grande successo. La kermesse di Verona dedicata al vino nazionale ha visto la regione presente con diversi stand che certificano al crescita impressionante registrata negli ultimi anni anche in termini qualitativi. Da Sibari a Verona. L’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, ha promosso la presenza di decine di produttori di vino. Il viaggio dell’eccellenza calabrese riparte proprio dai territori che hanno dato origine al mito: l’appuntamento ora si sposta ufficialmente in Calabria, dove il format di “Vinitaly and the City – Calabria in wine” è pronto a fare tappa tra le suggestioni millenarie di Sibari e l’abbraccio del Lungomare di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Calabria protagonista al Vinitaly 2026. Dopo Verona appuntamento a Sibari Notizie correlate Calabria al centro del mondo: il Vinitaly conquista Sibari e ReggioL’enogastronomia calabrese si prepara a un confronto diretto con i grandi palcoscenici internazionali, portando il marchio Vinitaly tra le bellezze... Calabria protagonista: Vinitaly invade le vie di VeronaIl ritorno di Vinitaly and The City segna un nuovo capitolo nella promozione del vino italiano, con la Calabria che assume un ruolo centrale nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vinitaly 2026, la Calabria protagonista a Verona con oltre 100 cantine; La Calabria protagonista indiscussa al Vinitaly di Verona; Calabria protagonista al Vinitaly, Iiritano: Enogastronomia di alta qualità, ora puntiamo sull'immagine; Calabria protagonista al Vinitaly 2026 tra tradizione e rilancio. Calabria protagonista al Vinitaly, Occhiuto: tappe a Sibari e Reggio, siamo inferiori a nessuno | INTERVISTECalabria protagonista al Vinitaly di Verona, in attesa che il Vinitaly sia protagonista in Calabria. Prima a Sibari, infatti, poi a Reggio Calabria, l’evento più importante d’Italia del settore wine f ... strettoweb.com Vinitaly 2026, la Calabria protagonista a Verona con oltre 100 cantineLa Calabria torna da protagonista al Vinitaly, il grande salone internazionale del vino e dei distillati in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Per questa edizione la regione si presenta con numer ... tg24.sky.it Dopo Verona, Seul e India i nuovi sbocchi del mercato #verona #vinitaly #seul #india #mercato #telenostra facebook Dopo l’infortunio di #Furlanetto, (distorsione del legamento crociato) e nonostante la disponibilità di #Giacomone, la società ha scelto prudenza richiedendo l'ingresso dello svincolato Alessandro #Berardi, ex #Lazio e Verona, per completare il roster. @ x.com