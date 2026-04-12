La Calabria si prepara a ospitare un evento internazionale dedicato al mondo del vino e dell’enogastronomia. Il Vinitaly si svolgerà tra le attrazioni di Sibari e Reggio Calabria, portando in questa regione rappresentanti e operatori del settore provenienti da diverse parti del mondo. L’iniziativa mira a valorizzare le produzioni locali e a promuovere le eccellenze calabresi nel contesto di un’importante manifestazione di settore.

L’enogastronomia calabrese si prepara a un confronto diretto con i grandi palcoscenici internazionali, portando il marchio Vinitaly tra le bellezze del territorio reggino e del comprensorio di Sibari. L’assessore Gianluca Gallo ha delineato i contorni di un programma estivo che vedrà la Calabria protagonista attraverso due appuntamenti chiave: dal 17 al 19 luglio presso il Parco Archeologico di Sibari e, successivamente, l’1 e il 2 agosto sul lungomare di Reggio Calabria, una location scelta per la sua straordinaria vista sullo Stretto di Messina e sulla Sicilia. Promozione territoriale e proiezione internazionale. Il legame tra la tradizione vitivinicola locale e la visibilità globale trova un punto di convergenza nell’esperienza maturata a Verona con Vinitaly and the City.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria al centro del mondo: il Vinitaly conquista Sibari e Reggio

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